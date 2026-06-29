「とんねるず」木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。歌手・松田聖子（64）の勘違いを明かした。木梨の実家は自転車店「木梨サイクル」で、この日出演した幼なじみは、木梨が父親にソックリになってきたと語った。木梨も「似てきたから」と言い、インタビュアーの塾講師でタレントの林修も「年取るとどんどん親に似てきますよね」と語ると、「大昔」のこととしてエピソードを