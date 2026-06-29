ピースワンデュックは好位の内をロスなく立ち回って3着。近走の逃げる競馬ではなく、控える形でしぶとく脚を伸ばした。佐々木は「惜しかった。しっかり我慢できたし、折り合いは問題なかった」と回顧。続けて「シュッと脚を使うよりは、勝ち馬のような競馬がしたかった。重賞を勝てる力のある馬ですよ」と素質を感じ取っていた。