北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、川村葉音被告（21）に懲役30年の判決を言い渡しました。また、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。判決を言い渡したあと、裁判長が「判決の内容はわかりましたね？」と問いかけると、川村被告と滝沢被告は、深くうなずきました。