◇セ・リーグ中日3―4ヤクルト（2026年6月28日神宮）今季5度目のサヨナラ負けを喫し、中日・井上監督は「投手陣は悪条件の中でよく踏ん張ってくれていたが…」と唇をかんだ。0―1の6回に細川が2点二塁打を放つなど3得点したが、直後に金丸が2失点するなど6回3失点で降板。つかみかけた流れを手放し、9回2死満塁で4番手・藤嶋が古賀に決勝打を浴びた。早ければ、あす30日にも自力優勝の可能性が消滅する。指揮官は「一