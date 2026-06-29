◇セ・リーグ広島3―12阪神（2026年6月28日マツダスタジアム）交流戦明けからノーステップ打法を取り入れた広島・石原が、2試合連続マルチ安打と気を吐いた。「7番・捕手」で2戦連続の先発。同点の4回1死三塁で、高橋の内寄りスライダーを捉えて一時勝ち越しの中前適時打とし「（内野が）前に来ていたので間を抜こうと。浮いて来た球にうまく反応できた」と汗を拭った。6回2死でもツーシームを左前へ。ただ試合は大敗