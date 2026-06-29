「ＤｅＮＡ１−２巨人」（２８日、横浜スタジアム）巨人・田中瑛斗投手が１点差に迫られて、なおも２死二塁の八回に登板。代打・宮崎を５球で二直に仕留め、見事火消しに成功した。３試合の雨天中止を挟むなど、中４日での登板も２７日に「しっかり練習できた。不安なくいけました」と自信を持ってマウンドへ。“休みぼけ”することなく「託される場面ができたので、そこでしっかり仕事ができてよかった」と２１試合連続無失