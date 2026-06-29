◇パ・リーグオリックス5―2楽天（2026年6月28日ほっともっと神戸）オリックスの先発・九里が7回を2失点でまとめ、5月26日以来の6勝目を挙げた。ほっと神戸では、プロ13年目で公式戦初登板。2回先頭のマッカスカーから三振を奪った直後に鼻血を出し、ベンチで治療を受けるアクシデントにも見舞われたが、「いつか止まるだろう、と止めずに吸ってました。野球人生では初めてです」と苦笑いしつつ、「チームが勝つのが一番