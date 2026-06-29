◇セ・リーグ広島3―12阪神（2026年6月28日マツダスタジアム）広島は今季無敗の高橋から打線が3点を奪いながらも終盤に投手陣が崩れ、今季ワースト12失点の大敗を喫した。1点優勢の6回に岡本が先頭の佐藤輝に同点弾を被弾すると、7回にも連打で1死一、二塁とされた時点で降板。救援した高も中野、森下に長短打を浴びて3点の勝ち越しを許した。自責点5で4敗目を喫した岡本は「本当に悔しい。もっと投げる体力をつけない