「ＤｅＮＡ１−２巨人」（２８日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは苦手の巨人・井上をまたも打ち崩せず、借金は今季最多の１４に膨らんだ。井上に対して、わずか２安打と苦手を克服できず、２４年７月２７日から８連敗。相川亮二監督は「チャンスというものがつくれなかったし、もう一つ攻撃として形をつくれなかった」と口を真一文字に結んだ。八回に大勢から１点を奪ったが後続を断たれ、１点差負け。指揮官は「まだまだ全力で