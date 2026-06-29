広島のフレディ・ターノック投手（27）が28日、右股関節痛のため出場選手登録を抹消された。先発から救援に転向し、初登板となった前日27日の阪神戦で痛めたもよう。3者連続三振に仕留めて1イニングを零封し、適性を示していただけにチームとしては痛い。新井監督は「古傷らしいけど、昨日の最後の球を投げた時に痛めたということなので抹消した」と説明。29日に広島市内の病院で精密検査を受ける予定だ。