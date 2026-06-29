「西武１−５日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）日本ハム・水谷瞬外野手の一打が試合を決めた。１点を追う五回２死満塁からバットを短く持って右前へ決勝の逆転２点適時打。「チームに貢献できてうれしかった」と喜んだ。新庄監督は「珍しくバットを短く持っていた。そのまま素直にバット出してライト前。ああいう工夫がうれしい」と評価した。チームは今季最多の貯金９。首位・西武とのゲーム差を３に詰めた。