小倉11R・紫川Sは8頭立てブービー人気のテーオーダヴィンチ（牡8＝岡田、父ダイワメジャー）が衰えない切れ味を見せて4勝目をマーク。直線で外に出すとグングン伸びて差し切った。キャリア28戦目で遅ればせながらオープン入り。鮮やかなリードで勝利に導いた幸は「スタートは普通。出たなりでレースを進めましたが、最後は凄い脚。力がありますね」と感心しきり。アンチエイジングに成功した8歳馬がこれから重賞戦線に殴り込む