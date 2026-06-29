東都大学野球連盟は28日、都内で春季リーグ戦の個人タイトル表彰式を行った。最高殊勲選手と首位打者、ベストナインに輝き、国学院大を7季ぶり5度目の優勝に導いた緒方漣内野手（3年）は「打倒・青学と優勝を目標にやってきて、そこに自分が貢献することができた」とシーズンを振り返った。一転して追われる立場となる秋は「チャレンジャーの気持ちは変わらず。4年生と一緒に日本一を獲りたい」とリーグ連覇と、明治神宮大会