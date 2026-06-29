アルビレックス新潟は28日、DF船木翔（28）、FW小野裕二（33）、MF星雄次（33）、MF新井泰貴（29）の4選手と26〜27年シーズンの契約更新に合意したと発表した。センターバックの船木は今季の特別大会で副主将を務め、19試合に出場して守備陣をけん引。同じく副主将の小野は4月に左膝を負傷して手術し、来季のJ2が開幕する8月中の復帰を目指している。船木はクラブを通じて「チームがいるべき場所へ戻れるよう、自分の力を全て