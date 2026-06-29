小倉6R・新馬戦（芝1200メートル、九州産限定）は1番人気トシミチ（牡＝谷、父アレスバローズ）がハナに立ち、後続を完封した。幸は「スタートが遅かったけど二の脚でハナへ。そこからはずっと楽でした。使ってまた良くなると思います」と笑顔。谷師は「ゲートは元々遅くて、二の脚でハナに行かせてもらった。まだ真剣に走ってないから上積みもありそう」と満足げ。今後は夏の小倉開催最終週に行われる九州産限定戦・ひまわ