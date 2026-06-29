小倉5R・新馬戦（芝1200メートル）は最内枠からハナを奪った2番人気ワールドエンジェル（牝＝橋田、父スワーヴリチャード）が圧巻の逃げ切り。後続に2馬身半差をつけ、初陣を飾った。汗を拭う川田は「前向き過ぎますが、勝つということに関しては、いい方に出ている」と回顧。なお、単勝1.6倍の断然人気インディジャズは2番手追走も直線失速し、3着から7馬身離された4着に敗れた。