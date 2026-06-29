第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）で初めて導入されるビデオ検証の練習会が28日、甲子園球場で行われた。チームからの要求を受けてから、検証を担当する審判幹事への伝達、場内アナウンス、検証実施、リプレー映像の場内投影など判定結果が出るまでの手順を細かく確認した。日本高野連の井本亘事務局長は「今日の結果を共有し、よりスムーズに正しくできるように」と話した。