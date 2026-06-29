「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）阪神が大勝で連敗を止めた。先発の高橋遥人が６回３失点で無傷１０勝目。初回に森下翔太の１７号２ランで先制した打線は、六回に佐藤輝明が１６号同点ソロ、七回は中野拓夢の２点適時三塁打で勝ち越した。森下は３安打５打点。八回に登板の岩崎が通算１６３ホールド。試合後、藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−高橋がよく粘った。「取っては取られ