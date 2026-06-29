中国、ロシア、北朝鮮が軍拡を進めて連携を強めている。日本の防衛力はどうあるべきか、固定観念にとらわれることなく、実態に即して検討を進めてもらいたい。政府が年末までに予定する、安全保障関連３文書の改定に向けて、自民党と日本維新の会が高市首相にそれぞれ提言を行った。両党とも、ウクライナでの戦闘を踏まえて無人機（ドローン）やＡＩ（人工知能）などによる「新しい戦い方」への対応を喫緊の課題と位置づけた