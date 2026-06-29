いつまでも元気な体でいたい、という気持ちから、健康増進をうたうサプリメントを気軽に飲む人は少なくない。だが、サプリは継続して摂取することが多いため、品質に問題がある場合、健康への悪影響も大きくなる。安全性を高めるルール作りを急ぎたい。そもそもサプリとは何かさえ曖昧なまま、政府が製造や販売を許してきたこと自体も問題だ。消費者庁は今月、サプリに関する新たな規制案をまとめた。これまで法令上の定