6月29日（月）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市南区砂原町（スピード違反）国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反）県道・・・天草市川原町（自転車） ＜午後＞県道・・・菊池市七城町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車
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