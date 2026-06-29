きのう夜、茨城県牛久市で軽トラックが自転車をはね、50歳の女性が死亡する事故がありました。軽トラックの運転手は当時、飲酒した状態で、その場で逮捕されました。きのう午後9時15分ごろ、牛久市南の市道で、軽トラックが前方を走る自転車をはねる事故がありました。この事故で、自転車に乗っていた長野幸子さん（50）が胸を強く打ち病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。警察は、過失運転傷害などの疑いで、軽ト