◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３中日（２８日・神宮）タオルを渡すことができず、中日は今季５度目のサヨナラ負けを喫した。雨の中、同点の９回に投入した藤嶋が１８試合ぶりに失点。監督やコーチが２度マウンドに行った時点で投手交代のため、井上監督は「タオルを持って行きたかったけど…。（タイムの）回数になるということで、できなかった」と悔やんだ。球審に確認したが、認められずに断念。藤嶋をかばい「悪条件