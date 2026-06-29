◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）広島は、今季ワースト１２失点で大敗した。同点の７回、先発・岡本が１死から連打を浴びたところで継投。バトンを受けた高が、中野に勝ち越し２点三塁打を浴びた。９回にも大量６失点で、新井監督は「最後、こういう結果になって申し訳ない」と、ファンに謝罪した。打線は阪神・高橋から４回までに３得点。「今のＮＯ１の先発ピッチャーから、一時追い越した