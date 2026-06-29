◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）阪神の森下と佐藤がアーチ競演で大勝に導いた。森下は初回にリーグトップの先制１７号２ランを放つなど、３安打で自己最多の５打点。「きょう結果が出たからどうこうは特にない」と慢心はなかった。佐藤も１点を追う６回に１６試合ぶりの１６号ソロ。「きょう打てたことは良かったけど、その後が大事になってくるので次もまた頑張りたい」と気持ちを切り替え