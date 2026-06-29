第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で行われた。連覇を狙う聖隷クリストファーや春の王者・知徳など１０８校１０６チームが入場行進。１回戦は来月４日に始まる。連覇を狙う昨夏の王者・聖隷クリストファーが、参加１０８校の先陣を切って入場行進。途中から雨が降り、エース高部陸（３年）は「ちょっと寒かった」と苦笑いだったが、開会式を終えて、「実感が沸いてきました」と、