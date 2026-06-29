第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で行われた。連覇を狙う聖隷クリストファーや春の王者・知徳など１０８校１０６チームが入場行進。１回戦は来月４日に始まる。途中から雨が降る中、シード校の富士市立・赤平大和主将（３年）が元気よく選手宣誓を務めて、式に華を添えた。抽選会では「恩という言葉を入れたい」と話していた通り、「全ての方々へ恩返しをして、魂がぶつかり合う