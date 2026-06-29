日本代表は28日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に向け、ヒューストンで最終調整を行った。冒頭15分の報道公開では、ストレッチやボール回しで調整を行った。久保建英はスパイクを履いてグラウンドに姿を現したが、トレーナーとの個別調整となった。すでにチームベースキャンプ地のナッシュビルから撤退したため、チームには同行しているが、出場は難しい見込みだ。なお、前日は別