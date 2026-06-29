取手競輪場のG3「水戸黄門賞」が3日目を迎え、10〜12Rで準決勝戦が行われる。注目は10Rだ。総力戦の南が前々からタテ、ヨコを駆使して勝機をつかむ。岩本―簗田の南関勢は岩本次第で上位独占があり＜9＞＝＜2＞に注意。＜1＞三谷将太南さんへ。＜2＞岩本俊介初日を踏まえて走った。自力。＜3＞宿口陽一地元勢へ。＜4＞内藤宣彦南関勢へ。＜5＞南修二体調面は大丈夫。自分で自在。＜6＞橋本壮史前で自