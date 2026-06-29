【8R】5月小倉でS級特昇に成功した猿楽楓樹は一発目の久留米G3（6月4〜7日）の初日一次予選でS級初勝利を逃げ切りで飾った。勝ち上がりには失敗したが、その先行力は周囲をうならせたほど。直前の平塚F1（6月19〜21日）は3日間BSを引っかけ予選1着→準決勝戦5着→特選1着とまとめるなど将来を嘱望される中国地区のパワーヒッターだ。武雄バンク初挑戦に「まだまだ底上げが必要。ここは直線が長いらしいけど、自分の競走を心