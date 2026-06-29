鍵山優真のイメチェンが話題にフィギュアスケートの北京五輪、ミラノ・コルティナ五輪2大会連続銀メダリスト・鍵山優真が28日、インスタグラムを更新。アイスショー出演を報告したが、合わせて掲載した写真で大胆なイメチェンが明らかに。ファンを驚かせたが、反響は海外ファンにまで波及。「ブロンドのユウマ??」「ワオブロンドも似合うね」との声が上がっている。世界に愛される「ユウマ」のイメチェンは海外ファンも虜に