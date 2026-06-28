6月に入り、雨の日が続くと、ボディの雨ジミや泥はね汚れが気になりやすくなる。さらに梅雨が明ければ、夏休みのドライブや帰省、レジャーなどでクルマを使う機会も増えてくる。 洗車後のきれいな状態を保ちたいなら、カーシャンプーで汚れを落とすだけでなく、コーティング剤で撥水効果やツヤをプラスしておきたい。最近は、スプレーして拭くだけで使えるタイプや、ボディだけでなくガラスや樹脂