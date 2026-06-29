◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）FIFAは27日までに決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦の審判団を発表し、主審はイタリアのマリアーニ審判員が務める。今大会は1次リーグのコロンビア―コンゴなど2試合で笛を吹いた。今季はクリスタルパレスのMF鎌田も出場した欧州カンファレンスリーグ決勝の笛も吹いた。副審もイタリアの2人となった。