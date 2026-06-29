◆米大リーグメッツ―フィリーズ（２８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツの千賀滉大投手（３３）が、本拠のフィリーズ戦で渡米後６０試合目で初めて中継ぎのマウンドに上がった。これまでの５９試合はすべて先発登板だった。０―３の５回から３番手として登板した千賀は、先頭のターナーを中飛、本塁打トップを走るシュワバーをスライダーで三振、ハーパーを遊ゴロに仕留めた。千賀は開幕から調