◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）前田が勝利につながる2戦連発を狙う。スウェーデンとの第3戦で2大会連続得点を挙げたが「1次リーグと決勝トーナメントでは別」と表情を引き締める。前回大会の決勝トーナメント1回戦では先制弾を放つも追いつかれ、PK戦の末に敗れた。W杯通算2得点がいずれも白星につながっていない悔しさがある。“三度目の正直”へ「攻撃の