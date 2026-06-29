◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）板倉は先発したスウェーデン戦で違和感を訴えた左太腿裏の不安を打ち消した。この日は大事を取って室内調整に終始したが「悪化してることもないので大丈夫」と軽症を強調。一発勝負の決勝トーナメントへ、主将の存在はピッチ内外で重要性が増し「ここから総力戦。自分たちのやるべきことをやることが大事になってくる」と見