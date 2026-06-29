◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）FIFAは27日までに決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦で着用するユニホームを発表し、日本は今大会で初めてアウェーの白のシャツを着ることになった。パンツ、ソックスは黒で臨む。1次リーグの3試合はいずれも青のシャツだった。モノクロのエンブレムに11色のラインが入った白のユニホームは海外メディアの人気ランクで