◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）伊藤が4戦連続のフル出場で王国撃破を狙う。ここまで1次リーグ全3試合でフィールド選手唯一のフル回転となっているが「ピッチに立てるので全力でプレーするだけ」と涼しい顔。昨年10月の親善試合ブラジル戦は招集外だったが「前半は失点しないことを意識すれば後半にスペースができてくる」とイメージもできている。今大会は