■陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間29日、フランス・パリ）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の世界最高峰ダイヤモンドリーグ（DL）のパリ大会が行われ、男子棒高跳びのA.デュプランティス（26、スウェーデン）が6m13で優勝。今季DL2勝目を挙げた。開催地のフランスが記録的な酷暑のため、開催も危ぶまれた今大会。バーの高さ5m63からスタートさせ、難なくクリ