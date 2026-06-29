■陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間29日、フランス・パリ）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の世界最高峰ダイヤモンドリーグ（DL）のパリ大会が行われ、女子やり投げは5月の厦門大会（中国）で、世界歴代2位の71m74をマークした18歳の厳子怡（中国）が1回目に67m44のビッグスローでDL3勝目を挙げた。パリ五輪女王・北口榛花（28、JAL）は1回目の投てきで、今