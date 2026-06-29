日本代表は２８日（日本時間２９日）、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝同３０日、米国・ヒューストン）へ向けて同市内のスタジアムで最終調整を行った。優勝を目標に掲げる中でベスト３２でいきなりブラジルと当たる試練。この日は冒頭１５分が報道陣に公開され、１０番を背負うＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）、前日別メニュー調整だった主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）らがボール回しなどで体を動かし