◇ア・リーグブルージェイズ-レンジャーズ（2026年6月28日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が28日（日本時間29日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。0-1の2回守備で「横っ飛び」の美技を披露した。2死走者なしで、左打者の1番・ピーダーソンが放った三遊間への鋭いライナー性の打球を、左にダイブして捕球。アウトにした。ほぼ遊撃の守備位置を守る極端なシフトだったが、狙い通り