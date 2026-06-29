■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー2 フランス（日本時間29日、フランス）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、男子日本代表（世界ランク4位）は、フランス（同7位）にセットカウント3ー2（28ー30、19ー25、25ー17、35ー33、15ー12）で勝利し、開幕から無傷の8連勝。