■陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間29日、フランス・パリ）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新男子3000m障害に三浦龍司（24、SUBARU）が世界最高峰シリーズ・ダイヤモンドリーグのパリに出場、8分10秒70のシーズンベストをマークして5位に入った。昨季9月の東京世界陸上で8位入賞を果たして32年ぶりの日本開催となるアジア大会代表に内定している三浦は22人と人数の