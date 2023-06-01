■陸上・ダイヤモンドリーグ（日本時間29日、フランス・パリ）【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグ・パリ、男子110mハードル決勝で泉谷駿介（26、住友電工）が13秒01で2位、村竹ラシッド（24、JAL）は13秒21の5位となった。開催地のフランスが記録的な酷暑のため、開催も危ぶまれた今大会。男子110mハードルダイヤモンドリーグで