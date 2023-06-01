◇ナ・リーグカブス8―2ブルワーズ（2026年6月27日ミルウォーキー）カブスの鈴木が2戦連発の12号を放ち、松井秀喜、イチロー、大谷（ドジャース）に続くメジャー通算100号に王手をかけた。4回に左腕ハリソンの96・8マイル（約155・8キロ）を捉えて一時逆転の右越え2ラン。「ちょっと詰まっていたけど、押し込めた。いいポイントで打てたから飛んだ」。7回の左前打で6試合ぶりのマルチ安打も記録し同地区首位のブルワー