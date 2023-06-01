◇ナ・リーグドジャース15―3パドレス（2026年6月27日サンディエゴ）ドジャースの大谷は、好相性の6月に8度目の複数安打を記録した。6回1死一塁では打球速度112.3マイル（約180.7キロ）の痛烈な右前打で好機を広げて一挙9得点の猛攻に参加。10―3の8回先頭では外角チェンジアップを中前に運んだ。9回には代打を送られてお役御免。第2子誕生後の20日から7試合で無安打は1試合しかなく、“2児の父親パワー”も発揮してい