記事ポイントらあめん花月嵐が創業73年の老舗・井出商店とコラボじっくり焚いた豚骨醤油スープに細ストレート麺を合わせた一杯紀州梅の紅白かまぼこと特製豚バラチャーシューをトッピング グロービート・ジャパンが展開するらあめん花月嵐は、2026年6月3日より『和歌山中華そば 井出商店』を全国211店舗（うち海外28店舗）で期間限定販売しています。和歌山ラーメンを全国に広めた老舗・井出商店との期間限定コラボで、コクの