◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）阪神の糸原健斗内野手（33）と植田海内野手（30）が28日、「1軍登録日数9シーズン」の資格を満たし、海外フリーエージェント（FA）権を取得した。勝負強い打撃でキャリアを積んできた糸原は「いろんな方に感謝をしたい。シーズンにしっかり集中してこれからも一生懸命頑張りたい」とコメント。足と守りのスペシャリスト、植田は「国内FAと気持ちはそんなに変