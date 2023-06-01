◇セ・リーグ阪神12―3広島（2026年6月28日マツダスタジアム）阪神の工藤が9試合連続無失点で、勝ちパターンの役割を果たした。3点を勝ち越した直後の7回に登板。2死から大盛に右前打されたが、菊池を二ゴロに封じ、12球でスコアボードに「0」を刻んだ。「行く前に点が入ったので、なおさら気を引き締めていかないといけないと思いつつ、いつも通りの投球を意識した」とボールとともに気持ちもコントロールし、結果に